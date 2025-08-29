В Кемерове предприятие «Азот» до 2 сентября запустит работу цеха Аммиак-2

В пресс-службе КАО «Азот» рассказали, что до 2 сентября сотрудники запустят цех Аммиак-2 после большого ремонта, сообщает Ciбдепо .

Теперь привычный вид из окна местных жителей ненадолго и немного изменится. Также из-за этого в период пусковых операций возможны необычные явления.

Так, со стороны предприятия «Азот» в это время можно будет заметить высокий уровень шума. На факельных установках будет интенсивное горение, которое со стороны будет выглядеть как открытое пламя.

В заключение в пресс-службе отметили, что все работы идут в соответствии с технологическими регламентами. А в течение всего месяца восстановления после ремонта специалисты будут мониторить обстановку в санитарно-защитной зоне.