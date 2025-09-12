В Кемерове полным ходом идет возведение нового кампуса «Школы 21»

Расположение школы выбрано не случайно — она станет частью нового архитектурного облика города. В непосредственной близости возводятся современный театр и отель, проводится благоустройство набережной реки Искитимки. Ежедневно это место проезжают десятки тысяч горожан, поэтому внешний вид здания имеет первостепенное значение.

Группа архитекторов под руководством главного зодчего Кузбасса Олега Ражева разработала несколько вариантов оформления фасада. В итоге был выбран современный стиль с панорамным остеклением и объемными элементами. Это будет не просто учебное заведение, а целый кампус с собственной входной группой и козырьком.

В 2025 году строительные бригады займутся монтажом металлических конструкций и бетонных перекрытий. Полное завершение работ по фасаду запланировано на весну 2026 года. К следующему году здесь появится и новая благоустроенная территория, гармонично сочетающаяся с набережной и прилегающими общественными зонами. На данный момент готовность объекта составляет около 25%.

«Школа 21» предлагает бесплатное обучение программированию по инновационной методике, без классических преподавателей, с акцентом на практическое применение знаний и стажировки в компаниях IT-сферы. Новый кампус станет восьмым подобным центром в России и ключевым местом для подготовки будущих IT-специалистов со всего региона.