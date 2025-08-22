В Кемерове отметили День государственного флага страны

В Кемерове сегодня, как и во всей стране, отмечают День государственного флага Российской Федерации, сообщает Сiбдепо .

Рано утром глава Кузбасса Илья Середюк обратился к жителям региона с поздравлениями, выразив благодарность и добрые пожелания.

«Дорогие земляки! Пусть российский триколор и дальше сопровождает все наши значимые свершения. Пусть в наших сердцах живет гордость за нашу страну, за родной край и его героев. Желаю здоровья, мира и благополучия — вам и вашим близким. С праздником! С Днем Российского флага!» — поздравил губернатор.

В своей речи Середюк подчеркнул, что Кузбасс всегда являлся надежной опорой России как в труде, так и в бою. Он напомнил, что 246 жителей Кузбасса были удостоены высоких званий Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации, а 52 человека стали полными кавалерами ордена Славы.

Кемеровчане отметили День флага на площади возле театра драмы Кузбасса имени А. В. Луначарского. Праздник объединил всех желающих — от детей до людей старшего поколения. Там состоялась акция «Флаг державы — символ славы», тематический концерт, а также торжественное вручение паспортов активистам «Движения Первых».

Волонтеры раздавали гостям праздника ленты в цветах российского флага. В преддверии празднования Кемерово преобразилось: 1724 российских флага были установлены на площади Советов и городских улицах.