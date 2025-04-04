В Кемерове начали распространять листовки с правилами пожарной безопасности

В Кемерове запустили акцию по раздаче листовок на тему лесных пожаров

В администрации города Кемерово заявили, что специалисты территориальных управлений и члены районных отрядов ДНД раздают жителям информационные листовки по теме пожарной безопасности в лесах, сообщает Сiбдепо .

Данная акция с информированием горожан продлится до 30 сентября. Инициатива направлена на снижение рисков возникновения лесных пожаров.

Стоит отметить, что в пожароопасный период важно следовать некоторым правилам. Например, лучше не разжигать костры в лесной местности, не поджигать сухую траву, не оставлять и не бросать непотушенные спички и сигареты, а также соблюдать чистоту, не оставлять в лесах бытовые и строительные отходы.

Соблюдение этих простых правил способно предотвратить возникновение пожаров в опасный период, а также сохранить природу.