В Кемерове больше нет «Щастья»

О закрытии заведения свидетельствуют сведения в 2ГИС и объявление об аренде на «Авито». Ресторан открылся в августе 2018 года и проработал восемь лет. Причины прекращения работы неизвестны, информации о переезде на другой адрес также нет.

Владелец предлагает арендовать отдельное здание площадью 350 квадратных метров под предприятие общественного питания. При необходимости он готов передать помещения вместе с оборудованием. Ставка составляет 1 000 рублей за квадратный метр — 350 000 рублей в месяц за весь объект.

Ранее в Кемерове перестали обслуживать посетителей кофейня Traveler’s Coffee на Весенней и ресторан «Чико» на Кирова. В городе также появились объявления о продаже других ресторанных объектов.

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