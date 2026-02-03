В Казани внедрили искусственный интеллект для поиска преступников и пропавших

В Казани начали использовать систему видеоаналитики на базе искусственного интеллекта для поиска пропавших людей и преступников. Заместитель министра цифрового развития Татарстана Альберт Яковлев и эксперты рассказали о преимуществах и рисках новой технологии, сообщает inkazan.ru .

В столице Татарстана внедрили систему видеоаналитики с искусственным интеллектом для поиска пропавших людей и преступников. Заместитель главы минцифры Татарстана Альберт Яковлев отметил, что технология повысит безопасность жителей и туристов, а также обеспечит полный контроль над данными.

Директор управления веб-разработки «Синергии» Артем Аксянов считает запуск системы логичным шагом для города с развитой туристической и деловой инфраструктурой. По его словам, видеоаналитика позволит в реальном времени анализировать тысячи изображений, что ускорит поиск пропавших, особенно детей и людей в беспомощном состоянии.

«Она позволит системно противодействовать преступной деятельности путем автоматического выявления и отслеживания подозрительных лиц в потоке. С ее помощью можно анализировать модели поведения и скопления людей для оптимизации работы городских служб и предотвращения потенциально опасных ситуаций в местах массового пребывания», — пояснил Аксянов.

Руководитель оперативного штаба независимого профсоюза «Новый труд» Алексей Неживой привел в пример московскую систему «Сфера», которая с 2020 года помогает находить правонарушителей и пропавших людей с помощью биометрических данных. По его словам, за время работы системы в Москве задержали около 17 тысяч правонарушителей и нашли примерно 2 тысячи пропавших, в том числе детей.

Неживой добавил, что современные биометрические технологии, такие как идентификация по радужной оболочке глаза, обеспечивают дополнительную надежность и защищенность данных. Он отметил, что развитие подобных систем открывает новые возможности для повышения безопасности и оптимизации городских процессов.

