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При поддержке Минцифры России и кабинета министров Республики Татарстан 9 — 11 сентября 2024 г. в г. Казани пройдет Международный форум «Kazan Digital Week — 2024». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Участниками форума станут отечественные и зарубежные ученые, эксперты, руководители федеральных ведомств и субъектов Российской Федерации, представители крупного бизнеса, разработчики стартапов.

К участию также приглашаются производители и пользователи цифровых технологий, программного обеспечения, высокотехнологичной продукции.

Главной миссией форума является содействие в обмене научно-технической информацией, консолидации научно-технологических активов, способных эффективно решать задачи импортозамещения и импортоопережения, а также обеспечение технологического суверенитета и суверенитета данных как основы лидерства Российской Федерации в международном сотрудничестве.

В программе предусмотрены панельные дискуссии, тематические сессии, круглые столы, выставка высокотехнологичных разработок, программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов, действующих образцов техники и оборудования, технические визиты и мастер-классы.

Информация об условиях участия в мероприятиях форума, о публикации научных статей и презентаций, алгоритм регистрации, а также архив материалов представлены на сайте.

Для повышения эффективности участия в дискуссиях и результативности делового общения участникам предлагается: выбрать тематическое направление, а также мероприятия: пленарные заседания, рабочие секции, выставка, круглые столы, мастер-классы, технические визиты; выбрать форму участия: премиум-участник, участник, спикер.

Рекомендуемый срок информирования организаторов о выбранной индивидуальной программе участия и выполнении регистрации — до 12:00 15 августа 2024 года.

Заявки на участие в качестве спикера принимаются до 1 июля 2024 года на сайте.