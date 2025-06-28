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В Казани отправили под арест бывшего помощника премьера Татарстана Латыпова

Вахитовский районный суд Казани отправил под арест на два месяца бывшего помощника премьер-министра Татарстана Ильгиза Латыпова. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве, рассказал РИА Новости представитель суда.

Латыпова заключили под стражу до 25 августа. Он просил отправить его под домашний арест.

В суде Латыпов отметил, что уже не работает, он пенсионер.

Мужчина с 2004 по 2006 годы был гендиректором ПСО «Казань». С 2006 по 2014 годы числился начальником управления капитального строительства и реконструкции исполкома Казани. С 2014 по 2021 годы работал заместителем гендиректора ОАО «ТАИФ» по строительству и капремонту.

С 2021 года Латыпов был помощником премьер-министра Татарстана. На сайте правительства его ФИО нет.