В Казани отправили под арест бывшего помощника премьера Татарстана Латыпова
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Вахитовский районный суд Казани отправил под арест на два месяца бывшего помощника премьер-министра Татарстана Ильгиза Латыпова. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве, рассказал РИА Новости представитель суда.
Латыпова заключили под стражу до 25 августа. Он просил отправить его под домашний арест.
В суде Латыпов отметил, что уже не работает, он пенсионер.
Мужчина с 2004 по 2006 годы был гендиректором ПСО «Казань». С 2006 по 2014 годы числился начальником управления капитального строительства и реконструкции исполкома Казани. С 2014 по 2021 годы работал заместителем гендиректора ОАО «ТАИФ» по строительству и капремонту.
С 2021 года Латыпов был помощником премьер-министра Татарстана. На сайте правительства его ФИО нет.