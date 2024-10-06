В Казахстане стали известны итоги референдума по строительству АЭС

Свыше двух третей жителей Казахстана — 69,8% — высказались на референдуме за строительство первой АЭС в стране, сообщает ТАСС .

Данные получены на основе обработки экзитпола, проведенного казахстанскими социологами после закрытия избирательных участков.

Таким образом, предварительно, общество поддержало строительство первой в стране атомной электростанции.

По законам Казахстана, решение по вопросу, вынесенному на референдум, считается принятым, если за него проголосовали более половины проголосовавших граждан.

Ранее казахский президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что АЭС на территории страны должен строить международный консорциум.