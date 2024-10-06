Глава Казахстана Токаев: АЭС в стране должен строить международный консорциум
Фото - © Павел Бедняков, РИА «Новости»/Сайт Кремля
Казахский президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что атомную электростанцию (АЭС) на территории страны должен строить международный консорциум, если эту идею одобрят жители на республиканском референдуме. Об этом сообщает Газета.ru.
Он добавил, вопрос о возведении станции в Казахстане «непростой». Власти страны должны заняться его анализом, а еще провести переговоры по этой теме.
«Мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями», — уточнил Токаев.
В воскресенье в стране стартовал референдум по вопросу возведения первой на территории государства АЭС.