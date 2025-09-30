В Казахстане проживают 448 долгожителей старше 100 лет

Министерство труда и социальной защиты Казахстана сообщило, что в стране проживают 448 человек в возрасте 100 лет и старше, самой пожилой из которых 115 лет, сообщает «Царьград» .

Министерство труда и социальной защиты Казахстана опубликовало данные о числе долгожителей в стране. По информации ведомства, в республике насчитывается 448 граждан, которым исполнилось 100 лет и более.

Самая пожилая жительница Казахстана проживает в области Улытау и недавно отметила 115-й день рождения. В тройку самых возрастных граждан также вошли жители Павлодарской области (113 лет) и Жамбылской области (110 лет).

Больше всего долгожителей зарегистрировано в Алматы — 58 человек. На втором месте находится Туркестанская область, где проживают 53 человека старше 100 лет. В Алматинской области насчитывается 37 долгожителей.

В министерстве также отметили, что в центральных районах страны пожилые люди продолжают активно участвовать в жизни общества. Например, 72-летняя трактористка в центре Казахстана помогает односельчанам.

Международный день пожилых людей ежегодно отмечается 1 октября. Эта дата была установлена Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году и отмечается в том числе и в Казахстане.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.