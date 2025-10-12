В Казахстане начнут кастрировать педофилов

В Казахстане введут обязательную кастрацию для лиц, обвиняемых в растлении несовершеннолетних, сообщает местное издание Orda .

«Принудительная мера будет применяться к осужденным за шесть месяцев до их освобождения из колонии», — говорится в приказе министерства здравоохранения республики.

Данная мера распространяется исключительно на лиц старше 18 лет, которые были признаны виновными в совершении сексуальных преступлений против несовершеннолетних. Кастрация будет проведена по решению суда в тюрьме, где находится осужденный.

Ранее стало известно, что экс-рокера, солиста уэльской группы Lostprophets Иэна Утокинса убили в тюрьме, где он отбывал наказание за педофилию. 48-летнему певцу перерезали горло заточенным прутом.

