В Казахстане начнут кастрировать педофилов
Фото - © Ярославский Максим / Фотобанк Лори
В Казахстане введут обязательную кастрацию для лиц, обвиняемых в растлении несовершеннолетних, сообщает местное издание Orda.
«Принудительная мера будет применяться к осужденным за шесть месяцев до их освобождения из колонии», — говорится в приказе министерства здравоохранения республики.
Данная мера распространяется исключительно на лиц старше 18 лет, которые были признаны виновными в совершении сексуальных преступлений против несовершеннолетних. Кастрация будет проведена по решению суда в тюрьме, где находится осужденный.
Ранее стало известно, что экс-рокера, солиста уэльской группы Lostprophets Иэна Утокинса убили в тюрьме, где он отбывал наказание за педофилию. 48-летнему певцу перерезали горло заточенным прутом.
