Кровь и сирены: солисту-педофилу из группы Lostprophets перерезали горло в тюрьме

Экс-рокера, солиста группы Lostprophets Иэна Утокинса убили в тюрьме, где он отбывал наказание за педофилию. На музыканта напал другой заключенный, который перерезал 48-летнему певцу горло заточенным прутом, сообщает StarHit .

Инцидент произошел утром, когда открылись двери камер в тюрьме HM Prison Wakefield. У Утокинса была повреждена яремная вена — он почти сразу скончался от потери крови.

Как отметил инсайдер, охранники тюрьмы были рядом и быстро прибежали, но не успели оказать первую помощь раненому. Они вызвали экстренные службы, но к прибытию спасателей певец скончался.

«Это была ужасающая картина: повсюду кровь, сигнализация и сирены», — рассказали источники.

Уоткинса посадили в HM Prison Wakefield за несколько шокирующих преступлений, который он совершил на сексуальной почве в отношении детей. Ему предстояло провести в тюрьме 35 лет. Он начал отбывать наказание в декабре 2013 году. Музыканта осудили за хранение и распространение порноматериалов с детьми, попытку изнасилования младенца и преступный сговор для развратных действий.

Музыкант регулярно подвергался нападениям в тюрьме. Летом 2023 года певца взяли в заложники и избивали шесть часов из-за долга за наркотики. При этом источники говорили, что деньги у Уоткинса были, но он отказывался платить по счетам.

Тюрьма строгого режима HM Prison Wakefield в Великобритании известна как «Особняк монстров». В нее сажают известных и особо опасных преступников, которые осуждены за злодеяния на сексуальной почве.

