В Каширском музее для школьников проводят познавательные мероприятия

В краеведческом музее городского округа Кашира каждые каникулы для школьников проходят разнообразные увлекательные и познавательные мероприятия, направленные на расширение знаний о родном крае и развитие творческих и интеллектуальных способностей. Эти события включают в себя лекции, мастер-классы, квесты и тематические программы для детей и взрослых, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Особое внимание уделяется интерактивным формам обучения, таким как игровые программы и творческие задания, которые делают процесс познания увлекательным и запоминающимся. Посетители имеют возможность узнать богатую историю нашего города, познакомиться с жизнью выдающихся каширян, участвовать в мастер-классах по различным видам творчества, а также отправиться в увлекательные экскурсии по экспозициям музея.

Подобная деятельность делает каникулы по-настоящему яркими и запоминающимися, а также способствует всестороннему развитию личности, формируя у детей и взрослых ценности патриотизма, творчества и познавательного любопытства.

Следующая акция пройдет в ноябре — вход свободный.

Режим работы музея:

Понедельник — выходной;

Вторник, среда, пятница — 11:00 — 19:00;

Четверг — 11:00 — 20:00;

Суббота, воскресенье — 10:00 — 19:00.

Последний четверг месяца — санитарный день.

Запись на экскурсии и мастер-классы доступна по телефонам: 8(49669)31 006 и 8(999)834 85 40.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.