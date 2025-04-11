В Каширском краеведческом музее открылась выставка «На звездных и земных орбитах»

В Каширском краеведческом музее на выставке «На звездных и земных орбитах» представили фотографии, личные вещи космонавтов, нашивки и шевроны, прототипы ракет-носителей, и даже редкие фотографии Гагарина, которые нигде не публиковались ранее. Об этом сообщила прес-служба администрации городского округа.

Выставка посвящена Дню космонавтики.

Посетители музея смогут узнать о вкладах Константина Циолковского и Сергея Королева в становление и развитие космической науки, о полете первого спутника Земли, о запуске в космическое пространство собак Белки и Стрелки и, конечно, о первом полете в космос Юрия Гагарина. Большой материал к выставке предоставил полковник полиции, Заслуженный сотрудник МВД РФ, Почетный гражданин г. Байконур, уроженец Каширы Алексей Владимирович Кузьмин.

Также на выставке представлены стенды о полете первого человека в космос и о каширянке, Герое России, летчике-космонавте Елене Серовой.

Выставка продлится до 28 апреля.

Ознакомиться с подробной афишей мероприятий Каширского краеведческого музея на январь и узнать условия посещения можно на сайте по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.