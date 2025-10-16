В Каширских школах проходят «Разговоры о важном»

Каждый понедельник во всех школах городского округа Кашира проходят традиционные внеурочные занятия «Разговоры о важном» Тема этой недели оказалась особенно актуальной и близкой для каждой семьи: «Как понять друг-друга разным поколениям?», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Цель урока — помочь школьникам осознать ценность опыта старших поколений, найти точки соприкосновения с родителями и бабушками с дедушками, а также научиться выстраивать конструктивный и уважительный диалог, несмотря на разницу в возрасте, интересах и взглядах на жизнь.

В ходе занятий ученики вместе с классными руководителями разбирались, что объединяет людей разных возрастов, учились слушать и слышать друг друга, а также обсуждали, как современные технологии и традиционные ценности могут сосуществовать в семье.

Подобные дискуссии не только укрепляют взаимопонимание внутри семьи, но и способствуют формированию гармоничной личности, уважающей свою историю и готовой к созидательному будущему.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.