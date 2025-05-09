В Кашире завершилась реставрация мемориала

Мемориал в Зендиково — по сути, святое место. Здесь в 1941 году остановили немецких захватчиков, в 1969 перезахоронили останки нескольких сотен бойцов, защищавших Каширу, а уже в 70-е возвели величественный монумент. Мозаичное панно продержалось 50 лет и частично обрушилось в 2024. Тогда восстановить его, и буквально собрать историю по крупицам взялся реставратор Алексей Шмелев и команда его молодых учеников — студентов государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица, а также каширские школьники. За несколько месяцев из десятков, если не сотен тысяч камней, они смогли воссоздать изначальную авторскую композицию, работая с утра до позднего вечера.

Сейчас всё вернулось на свои места, будто и не было никакого обрушения. Настолько точно по архивным фотографиям и рассказам очевидцев реставраторы смогли восстановить панно. Как признался сам Алексей Шмелев — это была его самая сложная и интересная работа в жизни.

Символично, что реставрация завершилась 6 мая — именно в этот день 3 года назад поселку Зендиково присвоили статус населенного пункта воинской доблести — это заслуга местных общественников, ветеранов, депутатов и региональных властей. Заслуга Алексея Шмелева, его команды, а также сотрудников МБУ «Благоустройство» и подрядной организации тоже велика. Проделав колоссальную работу, они смогли вернуть мемориалу первозданный вид к такой значимой дате.

Еще одна важная деталь — это новые ели. Их сотрудники МБУ «Благоустройство» высадили по левой стороне вместо тех, которые погибли ровно тогда, когда разрушилось панно. И это тоже своего рода символизм. Теперь значимость этого удивительного места продолжит расти вместе с молодыми вечно зелеными деревьями.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.