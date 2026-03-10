В Кашире запустили реабилитацию для жен и матерей бойцов СВО

Реабилитационную программу для жен и матерей участников специальной военной операции реализуют в деревне Завалье городского округа Кашира. Проект организовала АНО «СЛАВА», он рассчитан на две смены по четыре дня и объединяет около 30 женщин из Подмосковья и Москвы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа включает психологическую поддержку, массажи, релаксационные и банные процедуры, мастер-классы, танцы и иппотерапию. С участницами работают психологи, кинезиологи, релаксологи и банщики. По словам организаторов, для многих женщин это первая за несколько лет возможность сменить обстановку и заняться собственным восстановлением.

«Когда я увидела информацию, внутри что-то отозвалось. Я поняла: мне нужно ехать», — рассказала многодетная мама и волонтер Юлия Краснова.

Она отметила, что ее сын в 2022 году ушел добровольцем в зону СВО и сейчас находится дома в отпуске после ранения. Другая участница проекта Мария Пирогова подчеркнула, что поддержка и общение помогают не замыкаться в себе и справляться с тревогой.

Инициатором программы выступила руководитель АНО «СЛАВА» Наталья Алферова, супруга участника СВО. Ранее организация проводила реабилитационные смены для военнослужащих. В этом году проект в Кашире стал пилотным для Московского региона. К нему присоединились члены местного отделения партии «Единая Россия», которые организовали для участниц концерт к 8 Марта и полевую кухню.

Организаторы планируют развивать инициативу и запустить проект «Добрая воля» для поддержки семей участников СВО и их адаптации к мирной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.