В Кашире выездной прием жителей провел заместитель прокурора Московской области

Вопросы благоустройства, ремонта дорог, уличного освещения и жилищно-коммунального хозяйства стали основными в ходе приема жителей, который 26 февраля провел заместитель прокурора Московской области государственный советник юстиции 3 класса Олег Черсков. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие состоялось при участии первого заместителя главы городского округа Кашира Юлии Ананкиной и городского прокурора старшего советника юстиции Александра Рубанова.

Жители округа обратились с вопросами установки дорожных знаков, ремонта дорог, обустройства наружного освещения на сельской территории и других.

Так, Лариса Алексеевна, супруга участника СВО, из поселка Новоселки заявила о необходимости ремонта внутренних инженерных сетей в многоквартирном доме (МКД), где проживает она и ее семья. Галина Владимировна из Тараскова просила установить дорожный знак «Населенный пункт» в деревне Колтово. Наталья Викторовна из Корыстова подняла вопрос обустройства пешеходной дорожки к детской игровой площадке. Жительница деревни Срезнево Любовь Валерьевна обратила внимание на состояние дороги к контейнерной площадке. Михаил Михайлович из деревни Дьяково просил организовать уличное освещение в населенном пункте.

По некоторым обращениям решения уже найдены. К примеру, дом, в котором проживает семья участника СВО, администрация внесла в список капитального ремонта на этот год. Работы предполагают полное обновление внутренних сетей. Знак «Населенный пункт» в Колтово установят после наступления благоприятных погодных условий, а освещение в Дьякове будет обустроено в рамках региональной программы.

Жители микрорайона Ожерелье также обратились с просьбами о благоустройстве. Галина Ивановна просила привести в порядок дворовую территорию домов № 1,2,3,5,9 по улице Клубной, а Татьяна Александровна — построить детскую площадку у домов № 12 и 13 по улице Мира.

Все обращения были зафиксированы, заявителям даны разъяснения в соответствии с действующим законодательством.

Ряд вопросов, требующих оперативного решения, взят в работу администрацией округа и городской прокуратурой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.