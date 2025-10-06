В Кашире состоялось первое заседание избранного Молодежного парламента

Избран новый состав Молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Кашира. В первом заседании приняли участие первый заместитель главы городского округа Юлия Ананкина, заместитель председателя окружного Совета депутатов Игорь Кручинин. Они поздравляли и вручили удостоверения избранным членам Молодежного парламента, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Это десять молодых жителей муниципалитета, которые активно занимаются общественной деятельностью и реализуют интересные и полезные проекты. Открытым голосованием молодые парламентарии избрали председателя. Им стал Виталий Фетисов, который уже был в составе Молодежного парламента и снова его возглавляет. На первом заседании были рассмотрены организационные вопросы.

Молодежный парламент избирается раз в три года, в него войти может любой житель округа в возрасте от 18 до 35 лет. Вновь избранный состав будет активно участвовать в социально-экономической, политической и культурной жизнь округа, в разработке нормативно-правовых актов в сфере работы с молодежью.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.