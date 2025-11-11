В Кашире проверили содержание территории ЖК «Березовая роща»

В Кашире проверили, как содержатся дворы и подъезды ЖК «Березовая роща». Плановый обход территории провел руководитель муниципалитета Роман Пичугин. Под его руководством комиссия в составе заместителей главы округа, председателя окружного Совета депутатов Сергея Бурова, депутата местного Совета депутатов Евгения Пешкова, профильных специалистов осмотрела территорию комплекса, детскую, спортивную и контейнерные площадки, подъезды, побеседовала с представителем управляющей компании ООО «ЖКХ ПРО» и жителями. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Комиссия обратила внимание на состояние пешеходных дорожек, входных групп, содержание прилегающих территорий и подъездов. Оно было признано не соответствующим нормам.

Так, было отмечено неудовлетворительное состояние тротуара к детской площадке, подъездов домов, многие из которых нуждаются в ремонте.

Обозначила комиссия и другие критические точки. По указанию главы округа, на КП обустроят отсеки для крупногабаритных отходов, рассмотрят вопросы строительства дополнительных парковочных мест для жителей и ликвидации неузаконенных гаражей поблизости от комплекса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.