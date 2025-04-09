В Кашире провели выездной прием жителей

Очередной прием жителей состоялся в Кашире. Его провел глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов. В приеме также приняли участие исполнительный директор совета муниципальных образований Московской области Николай Ханин, председатель окружного совета депутатов Сергей Буров, заместители главы округа, профильные специалисты, представители ресурсоснабжающих организаций, управляющей компании. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Площадкой для проведения приема стал офис УК «Водоканал».

Жительница дома 11/2 на улице Клубной обратилась с несколькими просьбами. Самая главная — проверить подвал дома после устранения засора системы водоотведения.

По поручению главы специалисты УК проведут обследование подвала и обработку его от последствий засора.

Каширянка Евгения Игоревна, пришедшая на прием, беспокоилась о проводке в доме, где живет ее мама, ветеран Великой Отечественной войны.

Обращение передано в работу, и в ближайшее время энергетики проведут обследование электропроводки.

Также будут рассмотрены все возможности включения дороги в Тарасково на улице Дачной в план ремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.