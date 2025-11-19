В Кашире провели встречу с молодыми педагогами в формате круглого стола

Глава городского округа Кашира Роман Пичугин провел встречу с молодыми специалистами на базе школы № 3. Восемь преподавателей, недавно пришедших в профессию, рассказали о своих первых шагах в школе и поделились размышлениями о том, как не растерять любовь к преподаванию с годами, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе диалога Роман Пичугин акцентировал внимание на важности наставничества, всесторонней поддержки учителей на начальном этапе их карьеры.

Руководитель муниципалитета анонсировал программу профориентации, которая должна помочь школьникам определиться с профессией на раннем этапе. Сейчас разрабатывается концепция, которая позволит юным каширянам проходить производственную практику на предприятиях округа, в том числе и ОЭЗ.

В этом году пополнение в каширские школы составило семь человек. Двое из новых сотрудников — Илья Буров и Анастасия Галактионова — трудоустроились по целевому направлению. Часть молодых специалистов — это выпускники тех же школ, в которые они теперь вернулись в новом статусе.

Примечательно, что некоторые из начинающих педагогов уже успели добиться первых профессиональных успехов. Каролина Булычева, преподаватель русского языка и литературы школы № 3, в этом году стала лауреатом конкурса «Педагогический дебют».

Ее коллега, учитель начальных классов школы № 10 Анастасия Галактионова, успешно прошла жесткий отбор проекта «ТОП-100 лучших учителей и выпускников педвузов».

