В Кашире провели встречу с блогерами и журналистами

Вопросы туристического потенциала округа стали главными на встрече главы городского округа Кашира Романа Пичугина с журналистами и популярными блогерами. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Участниками мероприятия стали директор Автономной некоммерческой организации Иван Самолин, корреспондент региональных СМИ Иван Дубров, блогеры Алексей Жерздев и Александра Шмелева.

Они обсудили планы по увеличению туристического потока в Каширу. Одна из первоочередных задач — развить пространство недавно благоустроенной улицы Советской, сделать ее оживленной, привлекательной для жителей и гостей округа. Здесь планируют проводить большие праздники. Один из них — фестиваль «День Вален’Ока» — пройдет 3 и 4 января.

Автономная некоммерческая организация также готовит проект, предусматривающий развитие туристической инфраструктуры и связывание Каширы, Венева и Ясногорска в единый маршрут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.