В Кашире провели совещание по развитию туризма в округе

Создание новых экскурсионных маршрутов, выстраивание инфраструктуры, включение в культурный код Каширы образа-символа города — эти и другие вопросы обсудили участники рабочего совещания, посвященного развитию туризма в округе. Оно прошло под руководством врип главы округа Романа Пичугина . Участниками совещания стали представители окружной администрации и соседних муниципалитетов, профильные специалисты, работники культуры, предприниматели, гости нашего округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Кашира готовится стать частью паломнического маршрута с центром в Никитском женском монастыре. Немалая заслуга в этом — настоятельницы обители игумении Магдалины. Символом признания трудов матушки настоятельницы в возрождении святыни и сохранении культурного наследия стало торжественное вручение ей знака «За заслуги перед городским округом Кашира». Награду вручили Роман Пичугин и председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров.

Обновленная улица Советская свяжет исторический центр Каширы с набережной реки Оки, образовав единое пространство. Обустройство удобных тротуаров и парковок сделает эту часть города привлекательной для туристов. В администрации разработали концепцию архитектурно-пространственного информационного оформления исторического центра Каширы. Об этом рассказала начальник отдела архитектуры Елена Селина. Проект направлен на создание единого визуального стиля города, который подчеркнёт его историческую ценность.

Роман Пичугин внес дополнительные предложения, которые помогут развить туристический потенциал округа.

«Запустим бренд „Сделано в Кашире“. Чтобы турист уезжал не с магнитиком, а с впечатлением и чем-то настоящим — от керамики до варенья», — заявил Роман Пичугин.

Также в ближайшее время специалисты проработают вопрос включения в культурный код Каширы образа-символа щуки. А в следующем году по предложению Романа Пичугина планируется проведения фестиваля «День поля» с приглашением сельхозпроизводителей Подмосковья. Специалисты изучат и другие предложения, прозвучавшие на совещании.

Подмосковье является одним из самых популярных регионов для внутреннего туризма. При этом в Московской области ежегодно проводятся традиционные фестивали, куда приезжают зрители из разных регионов страны.