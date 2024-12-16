В Кашире прошло заседание форума «Управдом»

Ежеквартальный муниципальный форум «Управдом» состоялся в здании окружной администрации Каширы. Он прошел в форме диалога с жителями, которые задавали вопросы представителям местной власти, областных структур и организаций, управляющих компаний, сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.

В ходе работы форума обсудили проведение отопительного периода в округе. Был также рассмотрен вопрос содержания, обслуживания, очистки от снега и наледи в зимний период кровель и придомовых территорий многоквартирных жилых домов, детских площадок. Кроме этого, жителям напомнили о безопасном использовании газового оборудования в многоквартирных домах.

На вопросы жильцов многоэтажных домов ответили начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира Алексей Варакин, заместитель начальника территориального отдела № 3 управления Юг Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Аркадий Уваров, член Координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Татьяна Шарапова и руководитель отделения данной Ассоциации в городском округе Кашира Любовь Копач. Они дали разъяснения жителям.

В частности, начальник управления жилищно-коммунального Алексей Варакин объяснил собравшимся, что общее собрание жильцов многоквартирного дома выбирает управляющую компанию. От активности самих жителей зависит решение вопросов управления МКД. Он пояснил, что «ЖКХ без границ» — это временная управляющая компания, деятельность которой определена сроком на один год. В этот период собственники жилых помещений могут выбрать ту или иную управляющую компанию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.