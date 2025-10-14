В Кашире прошло награждение чемпионов фестиваля «Кашира за ГТО!»

В актовом зале средней школы № 4 прошла торжественная линейка, посвященная выносу флагов Российской Федерации, Московской области и городского округа Кашира. В рамках мероприятия состоялось награждение команд школы — чемпионов фестиваля «Кашира за ГТО!» среди учащихся 8 классов и призеров среди 7 классов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Церемонию награждения провел Николай Гайворонский — начальник Центра ГТО МАУ «Спортклуб „Кашира“ имени Н. П. Елисеева», заслуженный работник физкультуры и спорта Московской области. Перед началом торжественной части он рассказал ученикам о правилах регистрации на сайте ГТО и порядке присвоения знаков отличия.

Кубки и грамоты за 1-е и 2-е места от имени главы городского округа Кашира Романа Пичугина были вручены учителю физкультуры Татьяне Смородиновой. Победителям и призерам вручили грамоты и медали:

1-е места: Валерия Снатенкова, Ева Попова;

2-е места: Иван Антонов, Полина Лазарева;

3-е места: Татьяна Козлова, Григорий Быков.

Николай поздравил школьников и педагогов с заслуженными наградами, пожелал им успехов в учебе и спорте. Также он пригласил всех желающих принять участие в предстоящем фестивале «Девушки за ГТО!», который состоится 15 октября 2025 года во Дворце спорта «Юбилейный».

