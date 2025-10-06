В Кашире прошла выездная администрация

Глава городского округа Кашира Роман Пичугин провел прием граждан в Центральной библиотеке Каширы-2. В мероприятии также приняли участие заместители главы округа, представители профильных служб и учреждений, депутаты и специалисты других ведомств. На прием пришло более 60 человек, каждому из которых было уделено внимание, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Большинство обращений касалось сферы ЖКХ, особенно вопросов, связанных с отоплением. Запуск отопительного сезона вызывает особое внимание у жителей округа. Тепло уже подано в дома, однако зафиксированы отдельные заявки и обращения, которые управляющие компании сейчас оперативно обрабатывают и решают.

Некоторые обращения были решены на месте в ходе работы выездной администрации, например, был осуществлен выезд сотрудников управляющих компаний по обращениям граждан и произведена точечная наладка отопления, устраненение завоздушивания системы в квартирах — благодаря личному участию руководства округа и профильных служб. Остальные обращения были направлены в соответствующие службы для дальнейшего рассмотрения и выполнения. За каждым обращением установлен контроль, чтобы обеспечить их своевременное выполнение и удовлетворение потребностей граждан.

