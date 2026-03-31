В Кашире прошла Всероссийская акция «Сдаем ЕГЭ и ОГЭ вместе с родителями»

26 марта 2026 года и 27 марта 2026 года в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» прошла Всероссийская акция «Сдаем ЕГЭ и ОГЭ вместе с родителями», сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Цель акции: помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ, и ближе познакомить с экзаменационной процедурой, почувствовать себя участником экзамена, получить ответы на волнующие вопросы. В акции приняли участие депутаты Совета депутатов городского округа Кашира, представители общественной палаты городского округа Кашира, представители администрации городского округа Кашира и Управления образования администрации городского округа Кашира, выпускники 11 и 9 классов, родители, директора образовательных учреждений городского округа Кашира, учителя.

Участникам предложили испытать на себе все этапы настоящего экзамена. Организаторы воссоздали максимально реалистичные условия: регистрация, инструктаж о правилах поведения и заполнении бланков, распределение по аудиториям и выполнение заданий по русскому языку и математике.

Родителям и школьникам подробно рассказали, как готовят пункты проведения экзаменов и организуют работу в день экзамена.

Поддержать участников Акции пришли эксперты ЕГЭ, ОГЭ и педагоги- психологи.

