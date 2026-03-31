В Кашире прошла проверка готовности муниципалитета к пожароопасному сезону

В городском округе Кашира проверили готовность сил и средств, запланированных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами. На площади у здания окружной администрации были представлены 13 единиц техники и специальное оборудование для тушения возгораний, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Это автоцистерны на базе шасси КАМАЗ и Урал, тракторы, экскаватор, спецавтомобили, микроавтобус для эвакуации и перевозки людей, квадроцикл для проезда в труднодоступную местность. К использованию в пожароопасный период, который наступил в Подмосковье с 20 марта, техника готова. Ее продемонстрировали проверяющим структурные подразделения «Мособлпожспас», «Мособллес», Единой аварийно-диспетчерской службы, Отдела МВД России по г. о. Кашира, МУП «Благоустройство» и МУП «Комбинат городского хозяйства».

В проверке участвовали представители областного правительства, окружной администрации. Мероприятие показало готовность служб округа к взаимодействию и оперативному реагированию в случае лесных (ландшафтных) возгораний.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.