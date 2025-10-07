В Кашире прошла праздничная программа ко Дню пожилых людей

6 октября в городском округе Кашира для участников проекта «Активное долголетие» и творческих коллективов прошла традиционная праздничная программа, приуроченная ко Дню пожилых. Ведущей мероприятия стала Марина Гвоздякова, которая с удовольствием отметила активность присутствующих, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие началось с поздравлений и исполнения песни «Листья желтые над городом кружатся», поддержанной всем залом. Концертную программу продолжили долголеты Ольга Тимиряева и Людмила Новожилова, исполнившие вальс и зажигательный танец.

Коллектив ветеранов не остался в стороне — в их исполнении прозвучали песни «Две девчонки танцуют на палубе», «Сплети косичку» и «Не урони стакан».

Праздник завершился теплой улыбкой и хорошим настроением, напоминая всем о ценности и красоте активной жизни в любом возрасте. Пусть такие мероприятия становятся частью нашей заботы и внимания к пожилым людям, укрепляя дружбу и единство в нашем сообществе.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.