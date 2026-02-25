В Кашире прошла патриотическая игра «Каширский рубеж — 2026»

Патриотическая игра «Каширский рубеж 2026» прошла 23 февраля в городском парке Каширы в честь Дня защитника Отечества. В соревнованиях участвовали команды юных жителей Каширы и Ступино, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники продемонстрировали сплоченность, выносливость и умение работать в команде. В программу вошли испытания по основам тактической медицины, полоса препятствий и метание учебной «гранаты». По итогам соревнований победила команда МБОУ СОШ №2 городского округа Ступино.

Торжественную церемонию награждения провели члены Окской казачьей общины — атаман Юрий Дорофеев и заматаман Дмитрий Маматкулов совместно с руководителем каширского отделения «Боевое братство» и координатором фонда «Защитники Отечества» Александром Серяпиным. После награждения казаки Василий Кондаков и Данила Абакумов выступили с показательными номерами, продемонстрировав элементы владения шашкой и нагайкой.

Дополнением к программе стала игра в лазертаг, в которой смогли принять участие дети и взрослые. Организаторы отметили, что мероприятие направлено на патриотическое воспитание молодежи и развитие у подрастающего поколения ответственности и уважения к истории страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.