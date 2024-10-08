сегодня в 12:42

В Кашире прошла экоакция по очистке территории родника

Энергетики Каширской ГРЭС присоединились к экологической акции «План добрых дел» и помогли жителям деревни Баскачи привести в порядок родник Богоявленский. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Субботник на роднике для наших сотрудников стал доброй традицией. Вооружившись необходимым инвентарем, ребята очистили от листвы и мусора прилегающую территорию водоема. В результате уборки было собрано несколько десятков мешков мусора. Теперь жители смогут без проблем пробраться к святому роднику за чистой водой.

Родник Богоявленский является природным и культурно-историческим наследием, расположен вблизи одноименного храма 1752 года постройки.

Водные объекты — самые популярные места отдыха у жителей Подмосковья и туристов. Ежегодно их посещают около 15 млн отдыхающих. В области насчитывается 1 950 озер, около 1 000 русловых прудов и 127 обводненных карьеров.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.