В Кашире прошел вечерний концерт «Помнит сердце, не забудет никогда!»

Городской парк вечером 9 мая собрал жителей и гостей Каширы на концерт Государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко» Московской областной филармонии. Зрители увидели концертную программу «Помнит сердце, не забудет никогда!», посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.

На сцене выступали музыканты и солисты, танцевальная группа коллектива, художественным руководителем которого является заслуженный деятель культуры Московской области Дарья Волынская. Каширяне слушали всем хорошо известные песни военных лет, песни о Родине и мире, весне и Победе.

С вокальными номерами выступали солисты коллектива Заслуженная артистка Мордовии Вера Каяцкая, Данил Князев, Дарья Холодова и Ярослав Белухин. Их выступления чередовались с танцами и инструментальной музыкой.

Завершился концерт песней «День Победы». Ее ансамбль «Садко» исполнил вместе с каширянами. Зрители получили массу положительных эмоций и благодарили артистов, скандируя «Молодцы!».

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.