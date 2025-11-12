В Кашире прошел конкурс семейных команд

8 ноября в МАУДО «ЦДО» (Детский экологический центр) в Кашире прошел окружной конкурс семейных команд «Папа, мама, я — экологическая семья!», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Этапы конкурса оказались невероятно увлекательными. Семьи выполняли разнообразные задания — от спортивных упражнений до создания необычных поделок, например, яркого зайца. В программу входили творческие, экспериментальные, интеллектуальные, спортивные задания, а также задания по краеведению — все участники успешно справились со всеми испытаниями.

Наиболее спортивной стала семья Люгиных-Гаркиных (школа № 10, дошкольное отделение). На этапе «Экспериментальная» отличилась семья Гембель (Тарасковская школа, дошкольное отделение п. Зендиково). А самыми «художниками» признаны семья Калининых/Бирник (школа № 3, дошкольное отделение Новоселки).

В итоговом зачете места распределились следующим образом: третье место заняли семьи Валовых (школа № 1) и Машковых (школа № 3, дошкольное отделение), второе — семьи Муравьевых (школа № 4) и Юшиных (школа № 1). Победителем стал семейный коллектив Страчковых (школа № 10, дошкольное отделение).

Праздник прошел в дружелюбной и теплой атмосфере, словно в одном дыхании. Все участники получили заряд положительных эмоций, хорошее настроение и ценные знания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.