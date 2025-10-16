В Кашире проходят мероприятия по популяризации топливно-энергетической отрасли

В образовательных учреждениях городского округа Кашира организованы различные информационные мероприятия — лекции, тематические уроки, викторины — с целью популяризации работы и развития топливно-энергетической индустрии России. Энергетика часто кажется загадочной и сверхъестественной, однако это результат труда специалистов, создающих комфортные условия для жизни, способствующих развитию общества и обеспечивающих энергией промышленные предприятия и населенные пункты. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Каждый желающий может освоить работу с энергией и посвятить ей свою профессиональную деятельность. Получайте знания, проводите исследования, проявляйте интерес — и вы удивитесь количеству перспектив и новых горизонтов, которые открываются перед вами.

Одним из ярких событий недели стала игра-викторина, в которой участникам было необходимо задействовать логику, скорость мышления и способность к командной работе, чтобы успешно пройти все задания в отведенное время.

Мероприятие прошло в позитивной атмосфере, подарив участникам массу приятных впечатлений и новых знаний о энергетической отрасли и вызвало огромный интерес у активистов Движения Первых, вовлекая даже тех, кто обычно не проявляет особой инициативы. Каждый участник смог проверить свой ум, находчивость и проявить навыки коллективной работы.

