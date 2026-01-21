В Кашире продолжаются занятия дыхательной гимнастикой для пожилых

В городском округе Кашира проходят регулярные занятия дыхательной гимнастикой для участников проекта «Активное долголетие». Программа направлена на укрепление здоровья и повышение качества жизни пожилых жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Кашире для участников проекта «Активное долголетие» организованы занятия по дыхательной гимнастике. Программа включает обучение технике глубокого вдоха и выдоха, что способствует насыщению организма кислородом и улучшению общего состояния.

Регулярные упражнения помогают укреплять иммунитет, повышать память и концентрацию внимания, а также поддерживать работоспособность. Дыхательная гимнастика способствует борьбе с хроническими заболеваниями, стимулирует обмен веществ и поддерживает мышцы в тонусе.

Мероприятия проводятся в рамках комплекса мер по поддержанию активного и здорового образа жизни среди пожилых жителей округа. Присоединиться к проекту могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Записаться на занятия можно по телефону +7 (49669) 28-147, а ознакомиться с расписанием — на сайте dolgoletie.mosreg.ru/activities.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.