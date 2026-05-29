В Кашире продолжается сезонное оформление общественных пространств

Кашира постепенно меняет цветовую палитру. Еще несколько дней назад клумбы только готовили к сезону, а сегодня улицы, скверы и площади уже собирают десятки оттенков — от ярких петуний до строгой серебристой цинерарии, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы уже выполнены в Зендикове, Каменке, Бурцеве, Тараскове, микрорайонах Ожерелье, Кашира-2 и Кашира-3. Цветочные композиции появились на улице Советской, в сквере Генерала Белова, у Сбербанка, на площади у паровоза в Ожерелье и возле декоративной кареты в Кашире-1.

Для оформления общественных пространств используют петунии, бархатцы, виолу, георгины, гортензии, хосты и лилейники. В Кашире-3 высадили желтые бархатцы и цинерарию, а у памятного знака в Кашире-2 оформили многолетнюю клумбу с декоративными растениями и цветами.

Всего в округе высадят более 60 тысяч растений. Работы продолжаются. В ближайшее время новые цветники появятся в Кашире-1, Кашире-2 и Кашире-3. Дополнительно в оформлении используют колеус и кохию — культуры, сохраняющие декоративный вид до осени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.