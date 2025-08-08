В Кашире продолжается благоустройство Советской улицы

Благоустройство нижней части улицы Советской в Кашире продолжается, однако уже сейчас можно увидеть, какой она станет после завершения всех работ: пешеходные зоны покрываются плиткой, в Летнем саду появилось основание амфитеатра, а в сквере имени Пушкина совсем скоро заработает плоскостной (он же сухой или пешеходный) фонтан. У него не будет чаши: вода бьёт из-под поверхности и тут же отводится обратно в подземный резервуар. Он готов на 90%, осталось провести пуско-наладочные работы на следующей неделе, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Пушкинский сквер у нас уже практически готов, кроме фонтана осталась только сцена. В Летнем саду устанавливаем скамейки, урны. Амфитеатр уже залили, выстоится, и через 2-3 недели тоже закончим. Остается игровая зона. Если говорить про всю улицу и прилегающую территорию, то плиточные работы выполнены на 60 процентов, а общая готовность — 80%», — рассказал инженер ПТО компании «Альянс-4» Вадим Фомичев.

Более 700 метров Советской от пересечения с улицей Свободы до Ксенофонтьевского переулка полностью благоустроят до ноября. Стоит отметить, что для автолюбителей практически ничего не изменится: проезжая часть остаётся прежней, как и парковочные места на прилегающих территориях.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.