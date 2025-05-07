В Кашире приступили к установке световых консолей

В городском округе Кашира активно ведется подготовка к 9 мая. В рамках украшения округа в преддверии 80-летней годовщины со Дня Победы службы МБУ «Благоустройство» приступили к установке световых консолей. МБУ «Благоустройство» проводит работы по установке 5 световых консолей «Огненная звезда» в микрорайоне Кашира-2 и в микрорайоне Ожерелье, а также устанавливают 4 объемные конструкции в поселке Зендиково к мемориалу, который посвящен Героям Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Предприятия потребительской сферы, расположенные на территории округа, также примут участие в праздничном оформлении округа. Владельцы украсят свои объекты к 9 мая, используя праздничную символику в оформлении входных групп, прилегающих территорий, витрин и торговых залов.

Праздничное оформление — это не просто украшение. Оно пробуждает в горожанах чувство гордости за свою страну и её историю. Каждый вечер мягкий свет консолей будет напоминать о подвиге тех, кто отдал жизни за мирное небо над головой. Для детей и подростков это зримый символ памяти, часть патриотического воспитания, которое начинается с таких простых, но важных деталей.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.