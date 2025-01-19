В Кашире поздравили с днем рождения сына участника СВО

Заместитель главы округа Светлана Зосимова, депутаты окружного Совета депутатов Вячеслав Кузнецов и Ольга Шибанова вручили подарок — модель самолета. Подарок понравился — Андрей как раз заинтересовался моделированием. Есть у мальчика и другие увлечения: он с удовольствием занимается футболом и играет в дворовой команде.

В Кашире с особым вниманием относятся к семьям участников специальной военной операции. В нашем округе их порядка 400. С каждой семьей работает куратор, оперативно реагирующий на обращения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.