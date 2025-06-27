В Кашире появился еще один стобалльник

Максимальное количество баллов на ЕГЭ по русскому языку набрала выпускница средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 7 городского округа Кашира Анна Серикова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Все 11 лет Аня училась на «отлично». 3 года она становилась призёром регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. Всё это благодаря трудолюбию, ответственному отношению к учёбе, таланту и, конечно, помощи родителей и педагогов.

«Аня, знаю, какого труда стоил такой результат. От этого он ещё в несколько раз ценнее. Вместе с родителями и учителями ты проделала огромный путь и доказала, что сила в правде. Поздравляю с успешным завершением экзамена» — сказал ВРИП главы округа Евгений Тертышников.

Напомним, что первым стобалльником в этом году в Кашире стала Александра Глущенко из школы № 4. Она набрала максимум на ЕГЭ по литературе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев