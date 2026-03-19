В Кашире Подмосковья прошел автопробег к годовщине воссоединения Крыма

Автопробег в честь 12-й годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией прошел 18 марта в городском округе Кашира. В акции приняли участие представители местной власти, депутаты, активисты и жители округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

18 марта исполнилось 12 лет со дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Решение о вхождении в состав страны жители полуострова приняли на референдуме 16 марта 2014 года — более 96% участников голосования поддержали это решение.

В Кашире памятную дату отметили праздничным автопробегом. В нем участвовали секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Роман Пичугин, депутаты окружного совета депутатов, члены и сторонники партии, представители «Молодой гвардии» и жители.

Колонна из 15 автомобилей с российскими триколорами, флагами Крыма и наклейками «Za мир» и «Za Россию» стартовала от стелы «Кашира — населенный пункт воинской доблести». Машины проехали по знаковым местам округа.

«Ровно 12 лет назад произошло событие, которого ждали миллионы — Крым вернулся в родную гавань. Этот день стал символом восстановления исторической справедливости и единства нашего народа. Участие в автопробеге волонтеров, семей с детьми — лучшее подтверждение: мы едины, и память о Крымской весне живет в наших сердцах», — подчеркнул Роман Пичугин.

Он поздравил жителей с памятной датой и пожелал стране мира и процветания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.