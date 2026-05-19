В Кашире подготовили силы к пожароопасному сезону 2026 года

В городском округе Кашира в 2026 году утвердили комплекс мер по предупреждению и ликвидации лесных и ландшафтных пожаров, сформировали межведомственную группу и определили силы для оперативного реагирования. Мониторинг ведется круглосуточно, а в населенных пунктах проходят профилактические работы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мониторинг лесопожарной обстановки в Подмосковье ведется круглосуточно. Для выявления очагов используются цифровые системы наблюдения и видеомониторинг, которые фиксируют термические аномалии и задымление на ранней стадии.

В округе проводят опашку населенных пунктов, граничащих с лесами, очищают минерализованные полосы и территории от сухой растительности. Специалисты проверяют источники противопожарного водоснабжения и подъездные пути к ним. На въездах в леса устанавливают аншлаги и предупреждающие знаки о запрете костров и проезда транспорта.

К патрулированию привлечены сотрудники администрации, МЧС, «Мособллеса», полиции, коммунальных служб и добровольных пожарных формирований. При осложнении обстановки организуют ежедневные наземные рейды вблизи лесных массивов. Для локализации возможных пожаров подготовлены автоцистерны, тракторы, экскаваторы, самосвалы и водовозы.

В перечень населенных пунктов, подверженных угрозе пожаров в 2026 году, включены деревни Лиды, Козьяково, Малое Ильинское, Аладьино, Знаменское, Пчеловодное, Вослинка и Глебово-Змеево.

Жителям напоминают, что в период особого противопожарного режима запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, а также использовать открытый огонь. При обнаружении возгорания необходимо сообщить по телефонам 112 или 101 и не пытаться самостоятельно тушить крупный пожар.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.