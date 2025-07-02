В Кашире почтили память ветеранов боевых действий

В День ветеранов боевых действий 1 июля на Аллее Славы у памятника трем поколениям воинов-каширян в городском округе Кашира прошел торжественный митинг. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В нем приняли участие временно исполняющий обязанности главы городского округа Евгений Тертышников, депутат Московской областной Думы Андрей Голубев, председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров, руководитель Каширского районного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Михаил Ануров, Председатель общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Анатолий Воротников, исполняющий полномочия секретаря местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Кашира Игорь Кручинин, настоятель Никольского храма, протоиерей Александр Гутов, участники боевых действий, участники СВО, представители депутатского корпуса, МГЕР, общественных организаций, юные каширяне, жители.

«Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто с оружием в руках защищал нашу Родину в разные годы. От Афганистана до Северного Кавказа, от Сирии до специальной военной операции — все они выполняли свой долг перед страной. Наша задача — сохранить память об их подвиге», — подчеркнул Евгений Тертышников.

Обратились к собравшимся и другие официальные лица.

Михаил Ануров вручил жителям, оказывающим поддержку участникам СВО, общественные награды — медали «За содействие СВО». Удостоены наград были Светлана Соломатина, Ирина Михалина, Виталий Куликов, Александр Родган, Сергей Соломатин, Игорь Михалин, Сергей Карамнов.

В завершение митинга собравшиеся почтили память воинов-каширян минутой молчания и возложили цветы к подножию монумента.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.