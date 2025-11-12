В Кашире отметили День сотрудника органов внутренних дел

В Доме культуры имени Ленина состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел. На сцене чествовали тех, кто несет ответственную и трудную службу, строит на страже законности и правопорядка, охраняет покой и безопасность граждан, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета

С профессиональным праздником сотрудников полиции и ветеранов органов внутренних дел поздравили глава городского округа Кашира Роман Пичугин, начальник Отдела МВД России по городскому округу Кашира Василий Троицкий, председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров, благочинный церквей Каширского округа Валерий Сосковец, председатель Совета ветеранов ОМВД России по городскому округу Кашира Алексей Гурлев, руководитель Каширского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Александр Серяпин.

Они выразили благодарность собравшимся в зале за добросовестную службу и профессионализм, отметили самоотверженность и мужество сотрудников полиции, которые служат в зоне специальной военной операции. Особые слова признательности адресованы ветеранам МВД за наставничество и работу с молодым поколением.

Отличившимся в службе сотрудникам органов внутренних дел вручили благодарственные письма, грамоты, различные ведомственные награды и ценные подарки. Для них на сцене выступали творческие коллективы городского округа Кашира.

