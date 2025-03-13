В Кашире открылось отделение ассоциации ветеранов СВО

В городском округе Кашира появилось местное отделение ассоциации участников специальной военной операции (СВО). Участники СВО из Каширы смогут получать помощь в новой организации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Руководителем отделения стал Александр Александрович Зотов — Герой-каширянин, участник СВО, мобилизованный в 2022 году. Как руководитель ассоциации Александр Александрович включится в ведущуюся в округе работу по организации помощи и поддержки нашим ребятам, возвращающимся со специальной военной операции.

Настрой у Александра серьезный. Главной задачей для себя он видит заслужить доверие коллег и сделать все, чтобы ветераны боевых действий чувствовали себя нужными обществу и нашли свое место в мирной жизни.

Информация о работе организации будет размещаться в официальном Telegram-канале ассоциации: t.me/kashiraAVS.

Ассоциация ветеранов специальной военной операции в Подмосковье была создана по инициативе президента России Владимира Путина и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с целью оказания всесторонней помощи ветеранам, а также проведения мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.