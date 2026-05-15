В Кашире открыли сезон фонтанов

Сезон фонтанов стартовал в городском округе Кашира. В работу запустили водные объекты в парке, скверах и микрорайонах округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фонтаны начали работать в каширском городском парке и в сквере возле АТС в Кашире-2. Также водные объекты запустили в Кашире-1, Тарасково и Ожерелье. Они вновь стали точками притяжения для жителей и гостей округа.

С наступлением теплой погоды общественные пространства становятся более востребованными. Жители приходят сюда на прогулки с детьми, встречаются с друзьями и проводят время на свежем воздухе.

Журчание воды и прохлада у фонтанов создают комфортную атмосферу для отдыха. В администрации приглашают горожан фотографироваться и проводить теплые дни у обновленных городских объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.