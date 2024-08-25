В Кашире организовали снабжение лекарствами жителей сельских территорий

сегодня в 05:27

В поселке Богатищево городского округа Кашира во врачебной амбулатории жители могут купить необходимые лекарства, сообщили в администрации городского округа Кашира.

Аптечный пункт, организованный силами сотрудников Каширской больницы, — небольшой. Ассортимент лекарств определил «Мособлмедсервис», исходя из востребованности. А выдачу производят работники Богатищевской амбулатории.

В планах — организация продажи лекарств в он-лайн формате. В этом случае сельские ФАПЫ и амбулатории возьмут на себя роль пунктов выдачи.

— Совместно с «Мособлмедсервис» планируем запустить проект он-лайн продаж лекарственных препаратов. Пациент звонит, заказывает и оплачивает нужные лекарства. «Мособлмедсервис» организовывает доставку в сельские лечебные учреждения. А сотрудники наших амбулаторий и ФАПов выдадут заказ, — рассказал главный врач Каширской больницы Юрий Володин.

Юрий Иванович также отметил, что данное решение было выработано после обращений жителей по вопросам лекарственного обеспечения.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.