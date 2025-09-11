В Кашире определен новый состав Молодежного парламента

Глава городского округа Кашира Роман Пичугин провел заседание конкурсной комиссии по формированию нового состава Молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Кашира. По итогам заседания определено 10 кандидатов, которые будут представлять интересы молодежи в совете, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Талантливые, инициативные, креативные — они уже сейчас проявляют себя в жизни округа: помогают на волонтерских акциях, участвуют в культурных и молодежных мероприятиях, предлагают новые идеи для развития нашего города. Каждый подготовил презентацию о себе — и сразу видно, что это молодые люди с характером и амбициями. Выбирать лучших из лучших непросто, мы определили 10 кандидатов», — поделился Роман Александрович.

Теперь кандидатам предстоит пройти утверждение на заседании Совета депутатов, которое состоится 23 сентября.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.